Голкиперу «ПСЖ» Рико предстоит очередная операция в результате падения с лошади 

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико перенесёт еще одну операцию из-за серьёзной травмы головы, которую он получил после падения с лошади. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что в конце мая нынешнего года испанец упал с лошади и в результате полученных повреждений перенёс кровоизлияние в мозг, а затем искусственную кому.

Как утверждает источник, 29-летний голкипер по-прежнему остается под присмотром врачей, а сроки его выписки из больницы остаются неизвестны.

Добавим, что Рико стал игроком «ПСЖ» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/2023 за парижскую команду он не провёл ни одного матча.