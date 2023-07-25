Черчесов рассказал, как произошло его увольнение в Будапеште

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что об увольнении с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» ему сообщили сразу после финальном свистка ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё. С президентом «Ференцвароша» мы после этого не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причём не только со стороны болельщиков «Ференцвароша», — приводят слова Черчесова «Известия».

Черчесов был отправлен в отставку после домашнего поражения «Ференцвароша» от фарерского «Клаксвика» со счетом 0:3. По сумме двух встреч фарерский клуб прошел дальше в квалификации Лиги чемпионов.