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Черчесов поделился своими планами на будущее после отставки из «Ференцвароша»

Российский тренер занимается завершением дел в Будапеште.
25 июля 2023 08:31
автор: Александр Евграфов

Бывший тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов намерен в ближайшее время завершить все дела в Будапеште и подвести итоги работы, сообщают «Известия».

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить её общением с семьёй и друзьями», — отметил Черчесов в интервью изданию.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша» в среду после домашнего поражения венгерской команды от фарерского «Клаксвика» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – 0:3.

Ранее 59-летний специалист, возглавлявший команду с декабря 2021 года, становился дважды чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны.

источник: «Известия»
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