Агент Бонуччи отреагировал на желание «Ювентуса» продать игрока этим летом

Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, прокомментировал информацию о желании клуба продать игрока этим летом.

«Слышал так много фантастических слухов о Бонуччи, но его главное желание – остаться в «Ювентусе», капитаном которого он был несколько месяцев назад», – сказал менеджер изданию ANSA.

«Если ситуация на рынке изменится, мы будем рассматривать только варианты, достойные его уровня, чтобы найти лучшее решение для всех», – заключил агент.

36-летний Бонуччи перешёл в «Ювентус» летом 2010 года. За «старую синьору» он провёл 502 матча и выиграл 17 трофеев, в том числе 9 титулов чемпиона Серии А.

Ранее сообщалось, что клуб выставил игрока на трансфер и отстранил от первого состава.