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«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов

Трансфер оценивается в 12 млн евро.
«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов
25 июля 2023 10:24
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в «Спартак». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, красно-белые предложили за игрока 12 млн евро. Эта сумма устроила лондонцев. Теперь все зависит от решения футболиста.

Санчесу 27 лет. В сезоне-2018/19 колумбиец помог «шпорам» дойти до финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила Ливерпулю (0:2).

В прошлом сезоне АПЛ защитник отыграл 18 матчей и получил одну желтую карточку. Также он провел 54 матча за сборную Колумбии и забил 1 гол.

источник: «Советский спорт»
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По данным прессы, защитник уже отстранён от первого состава.
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