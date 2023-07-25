«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в «Спартак». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, красно-белые предложили за игрока 12 млн евро. Эта сумма устроила лондонцев. Теперь все зависит от решения футболиста.

Санчесу 27 лет. В сезоне-2018/19 колумбиец помог «шпорам» дойти до финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила Ливерпулю (0:2).

В прошлом сезоне АПЛ защитник отыграл 18 матчей и получил одну желтую карточку. Также он провел 54 матча за сборную Колумбии и забил 1 гол.