Матч между легендами сборной России и африканскими игроками РПЛ состоится в Санкт-Петербурге

Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов сыграют в составе легенд сборной России в матче с африканскими игроками Российской премьер-лиги, сообщает Российский футбольный союз.

В состав африканской команды войдут Макбет Сибайя, Даме Ндойе, Чиди Одиа, Секу Олисе. По сообщению РФС, в матче примут участие политики, бизнесмены, дипломаты.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» 28 июля и начнется в 19:30.

Матч запланирован в рамках международного саммита Россия – Африка, участие в котором подтвердили представители почти 50 стран африканского континента, более половины из которых будут представлены первыми лицами государств и главами правительств.