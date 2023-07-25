ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по трансферу полузащитника Мусы

Стороны вновь не сошлись в цене.
25 июля 2023 11:11
автор: Александр Евграфов

Испанская «Валенсия» отклонила еще одно предложение «Милана» по переходу полузащитника Юнуса Мусы, сообщает издание Goal.

По информации источника, «россонери» на этот раз предложили испанскому клубу 18 миллионов евро, но предложение также было отклонено. Сообщается, что «Валенсия» ожидает за 20-летнего игрока не менее 25 миллионов евро.

Муса является воспитанником «Арсенала» и выступает за испанский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

источник: Goal.com
Голкипер «Зенита» перешел в «Сочи» на правах аренды
Ранее в состав «Зенита» перешел вратарь сочинской команды.
25.07.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
В прошлом сезоне РПЛ голкипер пропустил 30 мячей в 17 матчах.
25.07.2023 11:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
Футболист уже дал согласие на трансфер.
25.07.2023 11:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Матч между легендами сборной России и африканскими игроками РПЛ состоится в Санкт-Петербурге
Игра пройдет в рамках международного саммита Россия – Африка.
25.07.2023 10:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов
«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов
Трансфер оценивается в 12 млн евро.
25.07.2023 10:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Бонуччи отреагировал на желание «Ювентуса» продать игрока этим летом
По данным прессы, защитник уже отстранён от первого состава.
25.07.2023 10:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией: сейчас это невозможно
Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией: сейчас это невозможно
Причины не уточняются.
25.07.2023 09:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург
Ранее сообщалось, что бразилец отказывается лететь в Россию.
25.07.2023 08:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Черчесов поделился своими планами на будущее после отставки из «Ференцвароша»
Российский тренер занимается завершением дел в Будапеште.
25.07.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.