«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по трансферу полузащитника Мусы

Испанская «Валенсия» отклонила еще одно предложение «Милана» по переходу полузащитника Юнуса Мусы, сообщает издание Goal.

По информации источника, «россонери» на этот раз предложили испанскому клубу 18 миллионов евро, но предложение также было отклонено. Сообщается, что «Валенсия» ожидает за 20-летнего игрока не менее 25 миллионов евро.

Муса является воспитанником «Арсенала» и выступает за испанский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.