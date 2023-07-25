ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер «Зенита» перешел в «Сочи» на правах аренды

Ранее в состав «Зенита» перешел вратарь сочинской команды.
25 июля 2023 11:53
автор: Александр Евграфов

Голкипер «Зенита» Никита Гойло перешел в «Сочи» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале сочинской команды.

Гойло воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2».

Вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.

Ранее сообщалось, что в состав «Зенита» перешел вратарь «Сочи» Денис Адамов.

источник: ФК «Сочи»
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
Вратарь «Сочи» Адамов перешел в «Зенит»
В прошлом сезоне РПЛ голкипер пропустил 30 мячей в 17 матчах.
25.07.2023 11:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну
Футболист уже дал согласие на трансфер.
25.07.2023 11:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по трансферу полузащитника Мусы
Стороны вновь не сошлись в цене.
25.07.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матч между легендами сборной России и африканскими игроками РПЛ состоится в Санкт-Петербурге
Игра пройдет в рамках международного саммита Россия – Африка.
25.07.2023 10:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов
«Спартак» договорился о переходе финалиста Лиги чемпионов
Трансфер оценивается в 12 млн евро.
25.07.2023 10:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Бонуччи отреагировал на желание «Ювентуса» продать игрока этим летом
По данным прессы, защитник уже отстранён от первого состава.
25.07.2023 10:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией: сейчас это невозможно
Сборная Египта отказалась от товарищеского матча с Россией: сейчас это невозможно
Причины не уточняются.
25.07.2023 09:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург
Ранее сообщалось, что бразилец отказывается лететь в Россию.
25.07.2023 08:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Черчесов поделился своими планами на будущее после отставки из «Ференцвароша»
Российский тренер занимается завершением дел в Будапеште.
25.07.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.