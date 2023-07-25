Голкипер «Зенита» перешел в «Сочи» на правах аренды

Голкипер «Зенита» Никита Гойло перешел в «Сочи» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале сочинской команды.

Гойло воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2».

Вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В минувшем сезоне 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.

Ранее сообщалось, что в состав «Зенита» перешел вратарь «Сочи» Денис Адамов.