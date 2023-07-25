В Италии рассказали, что мешает «Лацио» объявить о подписании Захаряна

«Лацио» договорился с «Динамо» о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, на продаже 20-летнего футболиста бело-голубые заработают 10 млн евро. Им также полагаются различные бонусы с последующей продажи игрока.

Отмечается, что римский клуб не может объявить о договоренности, так как главный тренер «орлов» Маурицио Сарри еще не одобрил трансфер. Специалист рассматривает разные варианты замены ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль» Сергею Милинковичу-Савичу.