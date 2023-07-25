Агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт с ЦСКА

Представители колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля пытаются расторгнуть контракт футболиста с московским ЦСКА, сообщает Globo.

Соглашение Карраскаля рассчитано до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в бразильский «Васко да Гама». Клуб ждет разрешения ситуации с соглашением с ЦСКА. «Васко да Гама» предложил 4,5 млн евро за 50% прав на полузащитника.

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейт» в мае 2022 года. Полузащитник сыграл за ЦСКА 47 матчей, в которых забил семь мячей.