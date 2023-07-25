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В МВД предложили ввести Fan ID на матчах Кубка России

В прошлом сезоне эта система применялась на финальной игре между «Краснодаром» и ЦСКА.
В МВД предложили ввести Fan ID на матчах Кубка России
25 июля 2023 13:28
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Это решение вызвало бурю негодования в фанатских кругах. Многие любители футбола бойкотировали матчи РПЛ, но не перестали ходить на Кубок России, так как нововведение не распространяется на этот турнир.

Сегодня, 25 июля, в МВД выступили с инициативой ввести Fan ID и на Кубок страны. Такой информацией располагает телеграм-канал «Мутко против».

«Рассматривается вариант, при котором Fan ID будет действовать на играх Пути РПЛ», – сказано в сообщении источника.

Добавим, что в прошлом сезоне карта болельщика не требовалась для посещения матчей Кубка России, за исключением финала в «Лужниках».

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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