Бывший игрок «Зенита» покинул сбор «Байера» из-за травмы

Бывший игрок «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун прервал участие в тренировочном сборе леверкузенского «Байера», сообщается на официальном сайте команды.

Иранский нападающий получил травму на тренировке в первый день предсезонного сбора леверкузенцев. Азмун повредил левую голень. Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются. В Леверкузене иранцу предстоит пройти курс реабилитации.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В минувшем сезоне Азмун провел за леверкузенский клуб 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.