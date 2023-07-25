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Футболист «Реала» Винисиус Жуниор проверил пресс экс-чемпиона UFC Нганну (видео)

Спортсмены в шутку поспарринговали в США.
25 июля 2023 15:18
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну разместил в социальных сетях видео, на котором предложил нападающему мадридского «Реала» Винисусу Жуниору проверить его пресс.

«Хорошая попытка, бро», - написал Фрэнсис.

Свой последний бой Фрэнсис провел в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC и освободил чемпионский титул в тяжёлом весе. Поводом для ухода стали финансовые разногласия с главой UFC Даной Уайтом.

Сейчас боец выступает в промоушене PFL.

источник: «Советский спорт»
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