Футболист «Реала» Винисиус Жуниор проверил пресс экс-чемпиона UFC Нганну (видео)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну разместил в социальных сетях видео, на котором предложил нападающему мадридского «Реала» Винисусу Жуниору проверить его пресс.

«Хорошая попытка, бро», - написал Фрэнсис.

Свой последний бой Фрэнсис провел в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC и освободил чемпионский титул в тяжёлом весе. Поводом для ухода стали финансовые разногласия с главой UFC Даной Уайтом.

Сейчас боец выступает в промоушене PFL.