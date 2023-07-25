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«Урал» – «Локомотив»: во сколько начнется матч 1-го тура группы B Кубка России, где смотреть онлайн

Финалист прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов начнет турнир в Москве.
25 июля 2023 16:04
автор: Александр Евграфов

В первом туре группы B розыгрыша Кубка России (путь РПЛ) футболисты московского «Локомотива» примут на «РЖД Арене» финалиста прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов – екатеринбургский «Урал».

Матч начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Встречу будет судить бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым. Помогать ему будут Дмитрий Семенов и Рустам Мухтаров. За работу видеоассистента арбитра будет отвечать Виталий Мешков.

источник: «Советский спорт»
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