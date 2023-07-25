Агент Карраскаля заявил, что не пытается расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы 25-летнего колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что не пытается разорвать контракт игрока.

«О разрыве контракта с клубом речь не идет. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе», - приводит слова Лопеса Sport24.

Соглашение Карраскаля рассчитано до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в бразильский «Васко да Гама». Клуб ждет разрешения ситуации с соглашением с ЦСКА. «Васко да Гама» предложил 4,5 млн евро за 50% прав на полузащитника.