«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

«Пари НН» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) сразу по четырем эпизодам матча первого тура российской Премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Речь идет об эпизоде на третьей минуте матча, когда главный судья Сергей Иванов не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ситуации на 33-й минуте игрового времени, когда арбитр не стал показывать красную карточку игроку петербуржцев Роберту Ренану.

Кроме того, нижегородцы считают, что арбитр не поставил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой.

Кроме того, в «Пари НН» считают неправомерным удаление Виктора Александрова.