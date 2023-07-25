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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»

Нижегородцы недовольны судейством.
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»
25 июля 2023 17:03
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) сразу по четырем эпизодам матча первого тура российской Премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Речь идет об эпизоде на третьей минуте матча, когда главный судья Сергей Иванов не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ситуации на 33-й минуте игрового времени, когда арбитр не стал показывать красную карточку игроку петербуржцев Роберту Ренану.

Кроме того, нижегородцы считают, что арбитр не поставил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой.

Кроме того, в «Пари НН» считают неправомерным удаление Виктора Александрова.

источник: Чемпионат.com
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