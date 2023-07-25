ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лепехин высказался об уходе Малкома из «Зенита»

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.
25 июля 2023 17:03
автор: Степан Шереметьев

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался об уходе форварда сине-бело-голубых Малкома.

«В России нет смысла такие огромные деньги тратить, потому что это не окупается в любом случае. Мы не выигрываем Лигу чемпионов, мы не раскручиваем футболистов до такой степени, чтобы их потом покупали топовые команды. С точки зрения экономики не только трансфер Малкома, а вообще очень много трансферов я не могу понять, их смысл», – цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро. Х

источник: «Спорт день за днем»
«Зенит» - «Ахмат»: во сколько начнется матч 1-го тура группы С Кубка России, где смотреть онлайн
Чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ стартует матчем на своем поле.
25.07.2023 17:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»
Нижегородцы недовольны судейством.
25.07.2023 17:03
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Карраскаля заявил, что не пытается расторгнуть контракт игрока с ЦСКА
Агент Карраскаля заявил, что не пытается расторгнуть контракт игрока с ЦСКА
Ранее сообщалось об обратном.
25.07.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Трансфер Нереса в «Зенит» может сорваться по политическим причинам
Трансфер Нереса в «Зенит» может сорваться по политическим причинам
Игрок не хочет переезжать в Россию.
25.07.2023 16:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» объявила о трансфере Нюбеля в «Штутгарт»
Футболист перебрался в новую команду на правах аренды.
25.07.2023 16:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Урал» – «Локомотив»: во сколько начнется матч 1-го тура группы B Кубка России, где смотреть онлайн
Финалист прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов начнет турнир в Москве.
25.07.2023 16:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Пари НН» – «Динамо»: во сколько начнется матч 1-го тура группы D Кубка России, где смотреть онлайн
Сегодня, 25 июля, стартуют игры группового турнира пути РПЛ.
25.07.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Аль-Наср» с Роналду сыграл вничью с «ПСЖ»
Встреча прошла в Осаке.
25.07.2023 15:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор проверил пресс экс-чемпиона UFC Нганну (видео)
Спортсмены в шутку поспарринговали в США.
25.07.2023 15:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.