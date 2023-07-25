ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Баринов и Изидор выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом» в Кубке России

Игра пройдет в Москве.
25 июля 2023 17:37
автор: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 25 июля, в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 18:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артур Федоров (Петрозаводск).

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичев, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Изидор, Раков.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Кики, Аюпов, Егорычев, Юшин, Каштанов.

Добавим, что обе команды попали в группу B вместе с «Ростовом» и «Рубином».

источник: «Советский спорт»
«Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу Лавии
Мерсисайдцы предлагали 37 млн евро.
25.07.2023 18:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Анатолий Бышовец: в «Динамо» нет лидера
Тренер высказался о неудачном старте сезона для столичной команды.
25.07.2023 17:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Станислав Черчесов не возглавит «Аль-Ахли»
Клуб не делал предложений экс-наставнику сборной России.
25.07.2023 17:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Кубка России
Очная встреча команд пройдет в Нижнем Новгороде.
25.07.2023 17:44
Футбол
автор: Сергей Иванов
Анатолий Байдачный: в «Лацио» Захаряну никто не даст расслабляться
Арсен моржет продолжить карьеру в Италии.
25.07.2023 17:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
В Госдуме рекомендуют ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах
25.07.2023 17:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» - «Ахмат»: во сколько начнется матч 1-го тура группы С Кубка России, где смотреть онлайн
Чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ стартует матчем на своем поле.
25.07.2023 17:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом»
Нижегородцы недовольны судейством.
25.07.2023 17:03
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лепехин высказался об уходе Малкома из «Зенита»
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.
25.07.2023 17:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.