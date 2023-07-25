Баринов и Изидор выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом» в Кубке России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 25 июля, в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 18:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артур Федоров (Петрозаводск).

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Погостнов, Кузьмичев, Митай, Баринов, Карпукас, Рыбчинский, Изидор, Раков.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Кики, Аюпов, Егорычев, Юшин, Каштанов.

Добавим, что обе команды попали в группу B вместе с «Ростовом» и «Рубином».