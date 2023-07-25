Анатолий Байдачный: в «Лацио» Захаряну никто не даст расслабляться

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«В «Лацио» ему никто расслабляться не даст. Нужно доказывать на каждой тренировке и в каждом упражнении. Там он не лидер, нужно демонстрировать в каждом моменте, что ты лучший. Психологически это трудно. Не знаю, готов ли он к такому.

Право лидерства всегда нужно не только завоёвывать, но и подтверждать. Здесь к такому нужно быть готовым ментально. Надеюсь, Захарян справится», - приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на продаже 20-летнего футболиста бело-голубые заработают 10 млн евро. Им также полагаются различные бонусы с последующей продажи игрока.