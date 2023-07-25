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«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Кубка России

Очная встреча команд пройдет в Нижнем Новгороде.
25 июля 2023 17:44
автор: Сергей Иванов

«Пари НН» и «Динамо» опубликовали свои стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что игру обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и стартует в 18:30 мск.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Живоглядов, Каккоев, Калинский, Майга, Михайлов, Севикян, Стаматов, Тихий, Трошечкин.

«Динамо»: Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Бессмертный, Лаксальт, Гагнидзе, Кутицкий, Лесовой, Гладышев, Грулев.

Помимо «Пари НН» и «Динамо», в группе В сыграют «Спартак» и «Краснодар».

источник: «Советский спорт»
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