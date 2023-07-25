Станислав Черчесов не возглавит «Аль-Ахли»

Российский тренер Станислав Черчесов не получал предложений от «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Чемпионат».

Среди других кандидатов на пост главного тренера клуб из Саудовской Аравии ранее назывались Жюльен Стефан, Люсьен Фавр и Маттиас Яйссле.

Напомним, что последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен после домашнего поражения от фарерского «Клаксвика» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.