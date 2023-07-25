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Анатолий Бышовец: в «Динамо» нет лидера

Тренер высказался о неудачном старте сезона для столичной команды.
25 июля 2023 17:57
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Динамо», «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о ситуации в стане бело-голубых.

«В команде нет лидера. Если говорить о лидерстве, влияющем на качество и результат, конечно, требуется приобретение игроков, которые повысили бы уровень креативности и реализации, но здесь в большей степени это касается обороны», - приводит слова Бышовца Metaratings.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Фёдор Смолов.

В матче 2-го тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».

источник: Metaratings.ru
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