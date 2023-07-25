«Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу Лавии

«Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу опорного полузащитника Ромео Лавии в размере 37 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что «святые» хотят выручить от продажи 19-летнего игрока на 13 миллионов фунтов больше.

Напомним, бельгиец перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» летом прошлого года за 12,3 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 35 матчей, забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу и заработал 10 желтых карточек.