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Более 30 процентов футбольных врачей считают, что команды сознательно применяют допинг

Об этом сообщил Эдуард Безуглов.
25 июля 2023 18:37
автор: Степан Шереметьев

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов рассказал, сколько опрошенных футбольных врачей считают, что в российских командах используют запрещенные препараты.

«В прошлом году мы провели собственное анонимное исследование с участием 115 врачей из российских футбольных клубов и сборных команд. На вопрос «применяют ли допинг в российских футбольных командах» 51 процент опрошенных ответили, что «сознательно не применяют», 23% - «да, но изредка», 8% - «да, это делается часто», 2% - «только на уровне сборных команд», 16% сообщили, что не владеют информацией или выбрали другой вариант ответа», - приводит слова Безуглов ТАСС.

Ранее Безуглов сообщил футбольным врачам, принимавшим участие в семинаре, что в 2021 и 2022 годах в российском футболе не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил.

источник: ТАСС
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