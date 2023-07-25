«Локомотив» — «Урал»: гости вышли вперед в счёте

В эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч группы В Пути РПЛ Кубка России, в котором «Локомотив» принимает екатеринбургский «Урал».

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи – «Урал» вышел вперёд. Автором гола стал Тимур Аюпов.

Кроме «Локомотива» и «Урала», в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путёвку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.