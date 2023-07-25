«Пари НН» – «Динамо»: команды обменялись голами в первом тайме

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч группы D Кубка России, в котором «Пари НН» принимает московское «Динамо».

Счет в матче был открыт на седьмой минуте встречи - «Пари НН» вышел вперед благодаря голу Эдгара Севикяна.

На девятой минуте «Динамо» удалось сравнять счет благодаря голу Ярослава Гладышева. На перерыв команды ушли при счете 1:1 на табло.

Кроме «Пари НН» и «Динамо» в группе D выступают «Краснодар» и московский «Спартак».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.