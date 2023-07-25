«Локомотив» – «Урал»: Наир Тикнизян вывел хозяев вперед

В эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч группы В Пути РПЛ Кубка России, в котором «Локомотив» принимает екатеринбургский «Урал».

Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - «Урал» вышел вперед благодаря голу Тимура Аюпова.

На 35-й минуте «Локомотив» сравнял счет - отличился Вильсон Изидор.

На 49-й минуте матча «Локомотив» сумел выйти вперед - отличился Наир Тикнизян.

Кроме «Локомотива» и «Урала» в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.