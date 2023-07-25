«Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в матче Кубка России

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч группы В Кубка России, в котором «Локомотив» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - «Урал» вышел вперед благодаря голу Тимура Аюпова.
На 35-й минуте «Локомотив» сравнял счет - отличился Вильсон Изидор.
На 49-й минуте матча «Локомотив» сумел выйти вперед - отличился Наир Тикнизян.
Кроме «Локомотива» и «Урала» в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».
Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.
Кубок России. Группа В
«Локомотив» - «Урал» - 2:1 (1:1)
Голы: Изидор, 34. Тикнизян, 49 - Аюпов, 9.