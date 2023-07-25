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«Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в матче Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в матче Кубка России
25 июля 2023 20:28
автор: Александр Кожевников
автор фото: "Советский спорт"

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч группы В Кубка России, в котором «Локомотив» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - «Урал» вышел вперед благодаря голу Тимура Аюпова.

На 35-й минуте «Локомотив» сравнял счет - отличился Вильсон Изидор.

На 49-й минуте матча «Локомотив» сумел выйти вперед - отличился Наир Тикнизян.

Кроме «Локомотива» и «Урала» в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.

Кубок России. Группа В

«Локомотив» - «Урал» - 2:1 (1:1)

Голы: Изидор, 34. Тикнизян, 49 - Аюпов, 9.

источник: «Советский спорт»
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