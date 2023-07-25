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Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в матче с «Локомотивом»

Встреча завершилась со счетом 2:1.
25 июля 2023 21:02
автор: Андрей Аносов

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура групповой стадии Кбука России с «Локомотивом».

«Мы не смогли стереть из памяти матч против ЦСКА, который отнял у нас много эмоций и сил. Начало сегодня было очень хорошее, но потом уровень игры упал. Можно сказать, что в конце первого тайма и вначале второго уровень игры «Локомотива» вырос. В первую очередь, за счёт игроков. Быстрых игроков. У «Локомотива» очень хороший состав. И мы начали проигрывать, но в концовке имели шансы перевести матч в серию пенальти. В любом случае, кубковые игры – это хороший шанс дать игровую практику молодым футболистам», - передает слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Аносов.

источник: «Советский спорт»
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