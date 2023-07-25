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Галактионов объяснил ранние пропущенные мячи в матчах с «Рубином» и «Уралом»

«Локомотив» вырвал победу у екатеринбуржцев в матче Кубка России.
Галактионов объяснил ранние пропущенные мячи в матчах с «Рубином» и «Уралом»
25 июля 2023 21:26
автор: Александр Шульгин
автор фото: "Советский спорт"

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом»

Ранние пропущенные голы в двух матчах? Тут разные факторы. Если мы берём матч с «Рубином», то здесь стартовый отрезок. Мы проанализировали игру центрального защитника и ошибки. Гол тогда сыграл с нами злую шутку. Но перед сегодняшним матчем мы проанализировали ошибки, но была небольшая нерасторопность. Но сегодня мы уже почувствовали взаимодействие и перехватили инициативу. Во втором тайме и концовку первого, в принципе, мы сыграли достаточно неплохо. Но, к сожалению, упустили инициативу в концовке матча, главное, что мы не пропустили», - сказал наставник железнодорожников в интервью корреспонденту «Советского спорта» Андрею Аносову.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - «Урал» вышел вперед благодаря голу Тимура Аюпова. На 35-й минуте «Локомотив» сравнял счет - отличился Вильсон Изидор. На 49-й минуте матча «Локомотив» сумел выйти вперед - отличился Наир Тикнизян.

Кроме «Локомотива» и «Урала» в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.

источник: «Советский спорт»
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