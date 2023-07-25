Нагорных высказался о результатах «Локомотива» на старте сезона РПЛ и Кубка России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил выступление красно-зеленых в первых турах чемпионата России и Кубке.

«Первые матчи сезона всегда сложные! У нас они были именно такие. Но наша команда справилась с задачей — мы довольны», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Добавим, что на старте сезона-2023/2024 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в рамках 1-го тура РПЛ, а в Кубке страны обыграл «Урал».

В прошлом сезоне московский клуб занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.