ЦСКА не намерен продавать Рошу этим летом

Московский ЦСКА не намерен продавать бразильского защитника команды Виллиана Рошу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как информирует источник, столичный клуб не хочет вести переговоры о продаже игрока.

При этом бразилец хотел бы остаться в ЦСКА.

ЦСКА купил Рошу у «Портимоненсе» в сентябре прошлого года за два миллиона евро. В сезоне-2022/2023 за команду Владимира Федотова он сыграл 32 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. В составе столичной команды он завоевал Кубок России и серебро РПЛ.