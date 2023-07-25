Тимур Аюпов - о двух голах на старте сезона: никакого секрета нет

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о двух голах на старте сезона, которые он забил в играх чемпионата и Кубка России.

«В чём секрет такого удачного старта? Никакого секрета нет. Просто нужно выполнять установку тренера, плюс ребята помогают и создают моменты. Мне остаётся только оказаться в нужном месте в нужное время», — приводит слова Аюпова «Чемпионат».

Напомним, Аюпов отличился в тмачах с ЦСКА и «Локомотивом». В первом туре РПЛ «Урал» обыграл ЦСКА. В первом туре Кубка России команда из Екатеринбурга уступила «Локомотиву» со счетом 1:2.