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Тимур Аюпов - о двух голах на старте сезона: никакого секрета нет

Аюпов отличился по разу в каждом из двух матчей.
25 июля 2023 21:50
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов высказался о двух голах на старте сезона, которые он забил в играх чемпионата и Кубка России.

«В чём секрет такого удачного старта? Никакого секрета нет. Просто нужно выполнять установку тренера, плюс ребята помогают и создают моменты. Мне остаётся только оказаться в нужном месте в нужное время», — приводит слова Аюпова «Чемпионат».

Напомним, Аюпов отличился в тмачах с ЦСКА и «Локомотивом». В первом туре РПЛ «Урал» обыграл ЦСКА. В первом туре Кубка России команда из Екатеринбурга уступила «Локомотиву» со счетом 1:2.

источник: Чемпионат.com
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