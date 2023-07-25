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Сарычев сравнил вратаря «Краснодара» Сафонова с Игорем Акинфеевым 

24-летний футболист стал основным вратарём сборной России после завершения карьеры игрока армейцев на международном уровне.
25 июля 2023 22:01
автор: Глеб Шевяков

Бывший вратарь сборной Таджикистана и тренер Валерий Сарычев выделил двух российских голкиперов, которые являются лучшими в данный момент.

«Я смотрю все матчи чемпионата России в интернете. Конечно, в основном слежу за игрой вратарей. Я очень рассчитывал на Сафонова, думал, что у него хорошо сложится прошедший сезон. Я ставил на то, что его прогресс будет продолжаться. Увы, сезон-2022/2023 у Матвея не сложился. Акинфеев по-прежнему лучший. Хоть на мой взгляд, у Матвея потенциал выше, чем у Игоря, но его ведь нужно реализовать», – приводит слова 63-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за чёрно-зелёных он провёл 146 матчей, пропустил 182 гола и сохранил свои ворота «сухими» в 42 играх. На его счету девять встреч в составе сборной России.

Акинфеев защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 годы и завершил международную карьеру после домашнего чемпионата мира.

источник: Metaratings.ru
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