Личка заявил, что он недоволен результатом «Динамо» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал итоги матча первого тура тура группового этапа Кубка России с «Пари НН» (1:1, по пенальти 4:3)..

«Понятно, что по результату я недоволен, но по игре получилось лучше, чем с «Краснодаром». Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования. Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В основное время в составе хозяев отличился Эдгар Севикян (7-я минута). Гости ответили забитым мячом с исполнении Ярослава Гладышева (9-я).

Добавим, что в группе D также выступают «Спартак» и «Краснодар».