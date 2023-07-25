Стало известно, когда Шамар Николсон вернётся в расположение «Спартака»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона рассказал, когда его клиент вернётся в расположение московского клуба.

Отметим, что 26-летний футболист получил десятидневный отпуск в связи со своим выступлением за сборную Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Шамар прибудет в расположение «Спартака» завтра, 26 июля», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Николсон перешёл в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе прошлого года за восемь миллионов евро. С тех пор за столичный клуб он сыграл 43 матча, в которых отличился 12 забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.