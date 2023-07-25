Марио Фернандес дебютировал за «Зенит» в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Ахмат».

Отметим, что по ходу встречи совершил свой дебют в составе питерского клуба защитника Марио Фернандес. 32-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив своего соотечественника Ду Кейроса.

В настоящее время счёт в матче 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Добавим, что «Зенит» объявил о переходе Фернандеса 17 июля. Ранее он на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.