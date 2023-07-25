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Михаил Галактионов определил главную цель «Локомотива» на сезон-2023/2024 

Российский специалист возглавил московскую команду осенью прошлого года. 
25 июля 2023 22:31
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о целях железнодорожников на ближайшее будущее.

«Нам необходимо добиваться результатов. Наша цель — вернуть «Локомотив» на высокие позиции по качеству игры и результатам. Все прекрасно понимают, что не будет лёгких игр в Кубке и чемпионате. Надо проявлять сверхусилия: вытаскивать из себя все лидерские качества и самоотдачу. Думаю, руководители уже озвучили задачу. Нет смысла повторяться», – приводит слова 39-летнего специалиста «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 25 июля «Локомотив» одержал победу над «Уралом» со счётом 2:1 в рамках Пути РПЛ Кубка России. В первом туре национального первенства красно-зеленые сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

Прошлой сезон подопечные Галактионова завершили на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

источник: Чемпионат.com
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