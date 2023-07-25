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Личка прокомментировал поражение «Динамо» в первом туре Кубка России

Столичный клуб уступил «Пари НН».
25 июля 2023 22:36
автор: Александр Кожевников

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура групповой стадии Кубка России с «Пари НН».

«У нас сегодня было много молодых игроков в составе, для которых это был отличный опыт сыграть с такой командой, как «Нижний Новгород». Илья Купцов хорошо сыграл на воротах, Стас Бессмертный хорошо действовал в защите. Эти молодые парни — будущее «Динамо», им тоже нужно давать практику, чтобы они показывали себя. Второй гол могли забить как мы, так и соперник, и в итоге все решили пенальти, которые являются лотереей. Сегодня повезло сопернику. Результатом я, конечно, недоволен, но по игре мы смотрелись уже лучше, чем в матче с «Краснодаром», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались нижегородцы - 4:3.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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