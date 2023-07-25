Голы Мантуана и Клаудинью принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в Кубке России

В первом туре группового этапа Кубка России питерский «Зенит» на своем поле нанес поражение грозненскому «Ахмату».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 39-й минуте Густаво Мантуан забил первый мяч, а на 80-й Клаудинью установил окончательный результат.
Напомним, что в группе 3, помимо этих команд, играют также самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика».
Кубок России. Путь РПЛ
Групповой этап, 1-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) - 2:0 (1:0)
Голы: Мантуан, 39; Клаудинью, 80.
источник: «Советский спорт»