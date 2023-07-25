Голы Мантуана и Клаудинью принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в Кубке России

В первом туре группового этапа Кубка России питерский «Зенит» на своем поле нанес поражение грозненскому «Ахмату».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 39-й минуте Густаво Мантуан забил первый мяч, а на 80-й Клаудинью установил окончательный результат.

Напомним, что в группе 3, помимо этих команд, играют также самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика».

Кубок России. Путь РПЛ

Групповой этап, 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) - 2:0 (1:0)

Голы: Мантуан, 39; Клаудинью, 80.