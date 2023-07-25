«Ницца» объявила о трансфере Жереми Бога из «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Жереми Бога перешёл в «Ниццу». Об этом сообщает пресс-служба «гимнастов».

Сроки и условия трудового соглашения 26-летнего форварда с французской командой в данный момент не разглашаются.

Ранее появилась информация, что сумма сделки составит 18 миллионов евро, а ивуариец подпишет контракт с «орлятами» на четыре года.

Добавим, что Бога присоединился к «Аталанте» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он в составе итальянского клуба сыграл 25 матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал пять ассистов. Он является воспитанником академии «Челси».