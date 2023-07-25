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Изидор признался, что ему приятны сравнения с Тьерри Анри

Накануне форвард «Локомотива» забил в матче с «Уралом» (2:1).
25 июля 2023 22:51
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор дал комментарий после победы над «Уралом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. 22-летний француз стал автором победного гола на 49-й минуте встречи.

«Во Франции говорят, что я похож на Анри? Когда люди так говорят, мне приятно. Анри - мой кумир. Я смотрел множество его матчей. Возможно, поэтому я немного похож на него», - приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Кроме «Локомотива» и «Урала» в группе В выступают «Ростов» и казанский «Рубин».

Напомним, по итогам групповой стадии турнира две команды получат путевку в плей-офф Пути РПЛ, команда, занявшая третье место отправится в Путь Регионов.

источник: «РБ-Спорт»
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