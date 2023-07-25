Алаев считает, что трансфер Малкома является отличной рекламой РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал трансфер лидера «Зенита» Малкома в «Аль‑Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Из нашего чемпионата уезжает футболист за рекордные для Саудовской Аравии 60 млн евро. Я всегда стараюсь быть оптимистом, смотреть позитивно на вещи. Трансфер Малкома — отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу», - приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».