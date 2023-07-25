Стал известен клуб РПЛ, который обращался к «Фатих Карагюмрюк» по приобретению Оздоева

Московское «Динамо» обратилось в «Фатих Карагюмрюк», чтобы узнать условия возможного приобретения российского полузащитника команды Магомеда Оздоева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что одна из команды Москвы проявляет интерес к 30-летнему футболисту.

Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022-2023 за стамбульскую команду он сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.