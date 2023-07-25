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Вильсон Изидор оценил возможность получить российское гражданство в будущем 

Французский игрок выступает в РПЛ с января прошлого года. 
25 июля 2023 23:22
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о том, может ли он получить российское гражданство в будущем.

«Почему бы и нет? Посмотрим. Будущее покажет», – приводит слова 22-летнего футболиста Sport24.ru.

Добавим, что Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл за московский клуб 24 матча, отличился десятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Он также играл за молодежные сборные Франции. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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