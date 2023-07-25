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Семак заявил, что ему понравилась игра «Зенита» до перерыва в матче с «Ахматом»

Петербургский клуб победил со счетом 2:0.
25 июля 2023 23:28
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашней победы над «Ахматом» (2:0) в 1-м туре группового раунда Пути РПЛ Кубка России заявил, что ему понравилась игра его команды до перерыва.

Петербуржцы повели в счете на 39-й минуте благодаря голу нападающего Густаво Мантуана, а окончательный итог встречи за 10 минут до конца установил полузащитник Клаудиньо.

«Настоящая кубковая игра, первый тайм мне понравился, играли активно, но во второй половине немного отдали инициативу. После второго гола стало полегче, довели матч до победы. Спасибо болельщикам, что пришли!» — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Во 2-м туре группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет в гостях против «Крыльев Советов», а «Ахмат» примет «Балтику».

источник: ФК «Зенит»
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