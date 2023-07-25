Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» в матче Кубка России и «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение подопечных в матче Кубка России и «Зенитом».

«Кубковый матч был достаточно открытым. Мы много атаковали, особенно во втором тайме. Два разных тайма, в первом мы не планировали так много обороняться. Сказались издержки состава. Состав больше экспериментальный, в первом тайме не играли 10 человек. Представляю, что будет, если у Зенита не будет играть столько человек», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.