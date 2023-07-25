Игрок «Сан-Паулу» Нестор в ближайшее время может перейти в «Зенит»

Центральный полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает ESPN Brasil, петербуржцы могут осуществить трансфер 22-летнего игрока в ближайшее время. Бразильский не будет препятствовать переходу футболиста, если получит от сине-бело-голубых достойное предложение.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Сан-Паулу» 34 матча, записав на свой счет 1 гол и 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Нестора в 7 миллионов евро.