«Лацио» отказался от кандидатуры игрока сборной Японии ради трансфера Захаряна 

Переговоры «Лацио» с «Динамо» о покупке российского полузащитника Арсена Захаряна находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Как утверждает источник, римский клуб не планирует подписывать экс-хавбека «Айнтрахта» Даичи Камада, который являлся альтернативой игроку московской команды, из-за высоких финансовых требований японца. По окончании сезона-2022/2023 он покинул немецкий клуб на правах свободного агента.

С 2019 года Камада вызывается в сборную Японии. На международном уровне на его счету 29 игр, шесть забитых мячей и пять результативных передач.

Добавим, что Захарян начал свою профессиональную карьеру в академии «Динамо». В минувшем сезоне в составе столичной команды он провёл 37 матчей, отличился пятью голами и отдал десять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.