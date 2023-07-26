Дубль и голевой пас Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Атланту Юнайтед»

«Интер Майами» нанес поражение «Атланте Юнайтед» в рамках второго тура Кубка Лиг MLS + MX.

Встреча в завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Главным героем матча стал аргентинский новичок «Интер Майами» Лионель Месси. Чемпион мира оформил дубль, отличившись на 8-й и 22-й минутах встречи.

Кроме того, Лионель записал на свой счет голевую передачу. Он ассистировал полузащитнику Роберту Тейлору (44-я). Финский хавбек также оформил дубль (53-я).

Напомним, что в дебютном матче за клуб MLS Месси забил победный гол в в ворота «Крус Акулы». Он отличился со штрафного на 94-й минуте.